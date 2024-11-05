Шахтар Донецьк – Янг Бойз: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар проведе матч у межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Суперником "гірників" стане швейцарський Янг Бойз.

Поєдинок відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.

Янг Бойз зазнав три поразки в трьох іграх основного раунду Ліги чемпіонів, пропустивши дев'ять голів. Наразі швейцарці знаходяться на 35 позицїі з 36.