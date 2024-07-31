Динамо зіграє у синьо-жовтій формі проти Партизана
Київське Динамо визначилось із комплектом форми на матч-відповідь проти сербського Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба киян.
Динамівці зіграють у синьо-жовтому комплекті форми, воротар — у сірому.
Зазначається, що господарі проведуть матч у біло-чорних футболках, а голкіпер зіграє у формі помаранчевого кольору.
Матч-відповідь Партизан — Динамо відбудеться сьогодні, 31 липня. Початок — о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
Нагадаємо, у першому поєдинку київський клуб розгромив суперників з рахунком 6:2.
Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір в Росію, а Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.