Партизан — Динамо: онлайн-трансляція

31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизана" в Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Зазначимо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника з рахунком 6:2.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

Перемога Динамо — 1,79;

Нічия — 3,90;

Перемога Партизана — 4,60.