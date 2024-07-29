Партизан — Динамо: онлайн-трансляція
31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизана" в Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Зазначимо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника з рахунком 6:2.
Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:
- Перемога Динамо — 1,79;
- Нічия — 3,90;
- Перемога Партизана — 4,60.
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