Динамо завітає в гості до Партизана у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 31 липня, відбудеться сім матчів-відповідей 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025. Зокрема, Динамо завітає в гості до сербського Партизана.

Поєдинок киян розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Матчі-відповіді, 31 липня

20:00. РФС (Латвія) — Буде-Глімт (Норвегія) (перший матч 0:4)

20:15. Мідтьюланн (Данія) — УЕ Санта Колома (Андорра) (перший матч 3:0)

21:00. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Стяуа (Румунія) (перший матч 1:1)

21:00. Партизан (Сербія) — Динамо Київ (Україна) (перший матч 2:6)

21:30. Ягеллонія (Польща) — ФК Паневежис (Литва) (перший матч 4:0)

21:45. Динамо Мінськ (-) — Лудогорець (Болгарія) (перший матч 0:2)

22:00. Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — ПАОК (Греція) (перший матч 2:3)

У разі перемоги у двоматчевому протистоянні, "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.

Нагадаємо, що напередодні турецький Фенербахче пройшов у наступний етап після перемоги над Лугано, а Слован Братислава розгромив Цельє зі Словенії.