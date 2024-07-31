Динамо завітає в гості до Партизана у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні, 31 липня, відбудеться сім матчів-відповідей 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025. Зокрема, Динамо завітає в гості до сербського Партизана.
Поєдинок киян розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2.
2 кваліфікаційний раунд
Матчі-відповіді, 31 липня
20:00. РФС (Латвія) — Буде-Глімт (Норвегія) (перший матч 0:4)
20:15. Мідтьюланн (Данія) — УЕ Санта Колома (Андорра) (перший матч 3:0)
21:00. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Стяуа (Румунія) (перший матч 1:1)
21:00. Партизан (Сербія) — Динамо Київ (Україна) (перший матч 2:6)
21:30. Ягеллонія (Польща) — ФК Паневежис (Литва) (перший матч 4:0)
21:45. Динамо Мінськ (-) — Лудогорець (Болгарія) (перший матч 0:2)
22:00. Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — ПАОК (Греція) (перший матч 2:3)
У разі перемоги у двоматчевому протистоянні, "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.
Нагадаємо, що напередодні турецький Фенербахче пройшов у наступний етап після перемоги над Лугано, а Слован Братислава розгромив Цельє зі Словенії.