Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо завітає в гості до Партизана у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 31 липня, 07:18
Динамо завітає в гості до Партизана у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 31 липня, відбудеться сім матчів-відповідей 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025. Зокрема, Динамо завітає в гості до сербського Партизана.

Поєдинок киян розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2.

Ліга чемпіонів-2024/25
2 кваліфікаційний раунд
Матчі-відповіді, 31 липня
Читайте також :
Партизан — Динамо: онлайн-трансляція

20:00. РФС (Латвія) — Буде-Глімт (Норвегія) (перший матч 0:4)
20:15. Мідтьюланн (Данія) — УЕ Санта Колома (Андорра) (перший матч 3:0)
21:00. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Стяуа (Румунія) (перший матч 1:1)
21:00. Партизан (Сербія) — Динамо Київ (Україна) (перший матч 2:6)
21:30. Ягеллонія (Польща) — ФК Паневежис (Литва) (перший матч 4:0)
21:45. Динамо Мінськ (-) — Лудогорець (Болгарія) (перший матч 0:2)
22:00. Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — ПАОК (Греція) (перший матч 2:3)

У разі перемоги у двоматчевому протистоянні, "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейнджерса. Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.

Нагадаємо, що напередодні турецький Фенербахче пройшов у наступний етап після перемоги над Лугано, а Слован Братислава розгромив Цельє зі Словенії.

Динамо Київ Ліга чемпіонів Партизан

Ліга чемпіонів

Динамо — Партизан: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Партизан — Динамо: онлайн-трансляція
Партизан — Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Динамо Мінськ програло Лудогорцю, ПАОК обіграв Борац у 2 кваліфікаційному раунді ЛЧ
Бражко: Ми з сербами навіть не хотіли говорити, все показали на полі

Останні новини