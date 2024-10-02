Де Кетеларе: В Аталанти достатньо якості, щоб використовувати слабкості Шахтаря
Шарль Де Кетеларе
Півзахисник італійської Аталанти Шарль Де Кетеларе вважає, що його команда зможе використати слабкості Шахтаря у матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Його слова передає TUTTOmercatoWEB.
"Шахтар – молода команда з великою енергією та якістю. Вони багато років грають у Лізі чемпіонів, тож заслуговують бути там, але у нас є достатньо якості, щоб використовувати їхні слабкості", – сказав футболіст.
Поєдинок між командами відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.
Раніше редакція Чемпіону зробила прогноз на матч "гірників" проти Аталанти.