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ПСЖ – Атлетико Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 5 листопада 2024, 22:11
ПСЖ – Атлетико Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико в межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 6 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після трьох турів ПСЖ знаходиться на 21 позиції з 4 набраними очками.

Ситуація "матрацників" дещо гірша, підопічні Дієго Сімеоне здобули одну перемогу та зазнали 2 поразки. Наразі Атлетко розташувався на 28 сходинці з 3набраними балами.

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