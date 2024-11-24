Баварія – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Баварія прийматиме ПСЖ в межах п'ятого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 26 листопада, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після п'яти ігор у ЛЧ Баварія знаходиться на 17-й сходинці, маючи 6 очок в активі, ПСЖ у чотирьох поєдинках набрав 4 очки та розташувався на 25-й позиції.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане німецька команда коефіцієнтом 1,65. На нічию дають 4,50, а успіх парижан оцінюється у 5,00.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Рекламна інформація