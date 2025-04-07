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ПСЖ – Астон Вілла: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 7 квітня 2025, 18:10
ПСЖ – Астон Вілла: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Усман Дембеле
Getty Images

Французький ПСЖ прийматиме англійську Астон Віллу в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 9 квітня, на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

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На шляху до 1/8 парижани здолали Брест із загальним рахунком 10:0 за сумою двох поєдинків. Астон Вілла посіла 8 місце на етапі ліги та вийшла в плейоф напряму.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ у серії післяматчевих пенальті розібрався з головним фаворитом турніру Ліверпулем, а ось Астон Вілла без проблем перемогла Брюгге, загальний рахунок 6:1.

Астон Вілла ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

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