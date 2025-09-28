Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Кайрат – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 28 вересня 2025, 23:34
Кайрат – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

Мадридський Реал завітає в гості до Кайрата в межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок запланований на вівторок, 30 жовтня.

Зустріч відбудеться на "Центральному стадіоні" в Алмати, що зробить цей поєдинок найсхіднішим, що коли-небудь проводився в основній стадії ЛЧ.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першому турі Ліги чемпіонів Кайрат зазнав поразки від португальського Спортинга з рахунком 4:1.

Підопічні Хабі Алонсо водночас здобули вольову перемогу над Марселем завдяки дублю Кіліана Мбаппе.

Кайрат Ліга чемпіонів Реал Мадрид

Ліга чемпіонів

Барселона – ПСЖ: текстова онлайн-трансляція
Челсі – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Судакова та Трубіна
Ліверпуль дозаявить К’єзу на Лігу чемпіонів
Коли гроші важливіші за війну: легенди світового футболу, що їздили в Росію після 2022 року
Гравці Кайрата отримають незвичні призові, якщо переможуть Реал – ЗМІ

Останні новини