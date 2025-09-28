Кайрат – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images
Мадридський Реал завітає в гості до Кайрата в межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок запланований на вівторок, 30 жовтня.
Зустріч відбудеться на "Центральному стадіоні" в Алмати, що зробить цей поєдинок найсхіднішим, що коли-небудь проводився в основній стадії ЛЧ.
Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
У першому турі Ліги чемпіонів Кайрат зазнав поразки від португальського Спортинга з рахунком 4:1.
Підопічні Хабі Алонсо водночас здобули вольову перемогу над Марселем завдяки дублю Кіліана Мбаппе.