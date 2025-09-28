Українська правда
Челсі – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Судакова та Трубіна

Станіслав Лисак — 28 вересня 2025, 22:45
Челсі зустрінеться з Бенфікою, за яку виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, у межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 вересня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першому турі основного етапу ЛЧ обидві команди зазнали поразок. Челсі поступився Баварії з рахунком 3:1.

Бенфіка водночас програла азербайджанському Карабаху. Попри асист від Георгія Судакова та перевагу у два м'ячі "орли" пропустили тричі, а переможний гол на свій рахунок записав український нападник Олексій Кащук.

Після цієї гри лісабонці вирішили звільнити головного тренера та призначити Жозе Моурінью на цю посаду.

