Челсі – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Судакова та Трубіна
Челсі зустрінеться з Бенфікою, за яку виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, у межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 вересня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
У першому турі основного етапу ЛЧ обидві команди зазнали поразок. Челсі поступився Баварії з рахунком 3:1.
Бенфіка водночас програла азербайджанському Карабаху. Попри асист від Георгія Судакова та перевагу у два м'ячі "орли" пропустили тричі, а переможний гол на свій рахунок записав український нападник Олексій Кащук.
Після цієї гри лісабонці вирішили звільнити головного тренера та призначити Жозе Моурінью на цю посаду.