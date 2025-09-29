Барселона – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Забарного

Барселона зіграє з ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, у межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 1 жовтня, на олімпійському стадіоні Монжуїк через проблеми з отриманням необхідних адміністративних документів для відкриття "Камп Ноу".

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після 1 туру в обох команд по 3 залікові пункти. Підопічні Луїса Енріке розгромили італійську Аталанту з рахунком 4:0.

Барселона водночас обіграла англійський Ньюкасл на виїзді завдяки дублю Маркуса Рашфорда.