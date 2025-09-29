Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Барселона – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Забарного

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 00:04
Барселона – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Забарного
Getty Images

Барселона зіграє з ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, у межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 1 жовтня, на олімпійському стадіоні Монжуїк через проблеми з отриманням необхідних адміністративних документів для відкриття "Камп Ноу".

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після 1 туру в обох команд по 3 залікові пункти. Підопічні Луїса Енріке розгромили італійську Аталанту з рахунком 4:0.

Барселона водночас обіграла англійський Ньюкасл на виїзді завдяки дублю Маркуса Рашфорда.

Барселона Ілля Забарний Ліга чемпіонів ПСЖ

Барселона

Барселона – ПСЖ: текстова онлайн-трансляція
Барселона здобула вольову перемогу над Сосьєдадом, Ельче здолав Сельту в 7-му турі Ла Ліги
Флік розповів, чи зіграє Ямал проти Реал Сосьєдада в Ла Лізі
Вибув на 4-6 тижнів: голкіпер Барселони переніс операцію
Барселона повідомила подробиці травми основного воротаря

Останні новини