Я звик до таких дуелей: Моурінью поділився очікуваннями від матчу з Реалом та жартівливо згадав Трубіна
Наставник Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував майбутній поєдинок з мадридським Реалом у плейоф Ліги чемпіонів, зазначивши, що він звик до таких важких дуелей.
Слова португальського тренера наводить Sport.
"Дуже складний матч, без сумніву. Ми граємо лише перший тайм цього протистояння. Я дуже звик до таких дуелей – робив це все своє життя. Часто люди думають, що в першому матчі потрібен якийсь конкретний результат. Я ж кажу, що остаточного результату не існує.
Ми проведемо першу частину з холодною головою, амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що зробили з королями Ліги чемпіонів – вони поранені. А поранений король небезпечний", – зазначив він.
Також Моурінью зробив дотепну заяву щодо українського голкіпера Анатолія Трубіна, гол якого і дозволив "орлам" пробитися у стикові матчі.
"Трубін не буде в атаці на стадіоні "Да Луш", – жартівливо відповів "Особливий".
Перший матч між Бенфікою та Реалом відбудеться завтра, 17 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.
Як відомо, гол Трубіна посів друге місце в рейтингу найкращих голів за підсумками загального етапу Ліги чемпіонів.