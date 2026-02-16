Я звик до таких дуелей: Моурінью поділився очікуваннями від матчу з Реалом та жартівливо згадав Трубіна

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував майбутній поєдинок з мадридським Реалом у плейоф Ліги чемпіонів, зазначивши, що він звик до таких важких дуелей.

Слова португальського тренера наводить Sport.

"Дуже складний матч, без сумніву. Ми граємо лише перший тайм цього протистояння. Я дуже звик до таких дуелей – робив це все своє життя. Часто люди думають, що в першому матчі потрібен якийсь конкретний результат. Я ж кажу, що остаточного результату не існує.

Ми проведемо першу частину з холодною головою, амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що зробили з королями Ліги чемпіонів – вони поранені. А поранений король небезпечний", – зазначив він.