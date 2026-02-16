Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Я звик до таких дуелей: Моурінью поділився очікуваннями від матчу з Реалом та жартівливо згадав Трубіна

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 16:31
Я звик до таких дуелей: Моурінью поділився очікуваннями від матчу з Реалом та жартівливо згадав Трубіна
Жозе Моурінью
Бенфіка

Наставник Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував майбутній поєдинок з мадридським Реалом у плейоф Ліги чемпіонів, зазначивши, що він звик до таких важких дуелей.

Слова португальського тренера наводить Sport.

"Дуже складний матч, без сумніву. Ми граємо лише перший тайм цього протистояння. Я дуже звик до таких дуелей – робив це все своє життя. Часто люди думають, що в першому матчі потрібен якийсь конкретний результат. Я ж кажу, що остаточного результату не існує.

Ми проведемо першу частину з холодною головою, амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що зробили з королями Ліги чемпіонів – вони поранені. А поранений король небезпечний", – зазначив він.

Також Моурінью зробив дотепну заяву щодо українського голкіпера Анатолія Трубіна, гол якого і дозволив "орлам" пробитися у стикові матчі.

"Трубін не буде в атаці на стадіоні "Да Луш", – жартівливо відповів "Особливий".

Перший матч між Бенфікою та Реалом відбудеться завтра, 17 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Як відомо, гол Трубіна посів друге місце в рейтингу найкращих голів за підсумками загального етапу Ліги чемпіонів.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид Анатолій Трубін Жозе Моурінью

Бенфіка

Не виглядає переконливим для Моурінью, – журналіст розповів про проблеми Судакова у Бенфіці
Арбелоа – про майбутні матчі Реала проти Бенфіки у плейоф Ліги чемпіонів: Сподіваюсь, історія не повториться
Бенфіка з Трубіним та Судаковим на виїзді здолала Санта-Клару в 22 турі Ліги Португалії
Моурінью може достроково покинути Бенфіку: ЗМІ назвали наступника "Особливого"
Відео, яке розірвало Тікток: Судаков показав, який макіяж зробила йому старша донька

Останні новини