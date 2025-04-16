Барселона перервала свою історичну "посуху" півфіналу Ліги чемпіонів
Барселона здобула право зіграти на стадії півфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону-2018/19, що завершило рекордну серію іспанського клубу.
Про це повідомляє Opta.
Вчора, 15 квітня, підопічні Гансі Фліка зазнали поразки від дортмундської Боруссії (1:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу єврокубку.
Незважаючи на це, за сумою двох зустрічей каталонці перемогли з рахунком 5:3 та втринадцяте в своїй історії вийшли до стадії 1/2 фіналу.
Востаннє Барселона грала в півфіналі Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. Таким чином, "синьо-гранатові" перервали свою рекордну півфінальну "посуху", яка тривала п'ять сезонів.
Нагадаємо, що наступний суперник Барселони у Лізі чемпіонів визначиться вже сьогодні, 16 квітня, за підсумками протистояння між Інтером та Баварією. В першому матчі перемогу здобули "нерадзуррі" (2:1).
Раніше стало відомо, що у поєдинку з Барселоною форвард Боруссії Серу Гірассі побив рекорд результативності "джмелів".