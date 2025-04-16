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Барселона перервала свою історичну "посуху" півфіналу Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 16 квітня 2025, 00:44
Барселона
Барселона
x.com/FCBarcelona

Барселона здобула право зіграти на стадії півфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону-2018/19, що завершило рекордну серію іспанського клубу.

Про це повідомляє Opta.

Вчора, 15 квітня, підопічні Гансі Фліка зазнали поразки від дортмундської Боруссії (1:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу єврокубку.

Незважаючи на це, за сумою двох зустрічей каталонці перемогли з рахунком 5:3 та втринадцяте в своїй історії вийшли до стадії 1/2 фіналу.

Востаннє Барселона грала в півфіналі Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. Таким чином, "синьо-гранатові" перервали свою рекордну півфінальну "посуху", яка тривала п'ять сезонів.

Нагадаємо, що наступний суперник Барселони у Лізі чемпіонів визначиться вже сьогодні, 16 квітня, за підсумками протистояння між Інтером та Баварією. В першому матчі перемогу здобули "нерадзуррі" (2:1).

Раніше стало відомо, що у поєдинку з Барселоною форвард Боруссії Серу Гірассі побив рекорд результативності "джмелів".

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