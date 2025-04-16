Перевершив Левандовського та Голанда: Гірассі побив рекорд результативності Боруссії Д

Нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі став найкращим бомбардиром "джмелів" у межах одного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА в історії.

Це сталося після того, як він відзначився хеттриком у ворота каталонської Барселони в матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ (3:1).

Враховуючи, що Боруссія вилетіла з турніру за сумою двох поєдинків (5:3), то Гірассі не зможе покращити свій результат у 13 голів у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Гвінейський форвард перевершив за цим показником двох зіркових нападників, які у свій час виступали за дортмундців – Ерлінга Голанда та Роберта Левандовського, які обидва досягали позначки в 10 голів за сезон єврокубку.

Зауважимо, що наразі Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів цього сезону, найближче до нього за результативністю підібралися гравці Барселони Рафінья та Левандовський, які мають 12 та 11 голів у активі, а також форвард Баварії Гарі Кейн з 10 голами.

Нагадаємо, що наприкінці січня Серу Гірассі двічі відзначився у ворота донецького Шахтаря після чого українська команда покинула турнір.

Загалом у гвінейця 28 голів та 9 асистів у 40 матчах за Борусію Дортмунд в усіх турнірах нинішнього сезону.