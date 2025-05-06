Інтер та Барселона назвали склади на півфінал Ліги чемпіонів

Барселона та Інтер визначились зі стартовими складами на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів.

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербі, Бісек, Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс, Тюрам, Мартінес

Барселона: Щенсний, Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін, де Йонг, Педрі, Ольмо, Ямаль, Рафінья, Торрес

У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована бойова нічия – 3:3.

Зустріч відбудеться на "Стадіо Джузеппе Меацца". Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, Інтер на шляху до півфіналу без проблем пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів) та мінімально здолав Баварію (4:3). Барселона ж впевнено розібралася із Бенфікою Анатолія Трубіна (4:1) та Боруссією Дортмунд (5:3).