Ми додавали за ходом матчу, – Алонсо оцінив перемогу Реала над Ювентусом в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 23 жовтня 2025, 07:07
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про перемогу команди над Ювентусом в матчі 3 туру Ліги чемпіонів. 

Слова фахівця передає AS.

"Беллінгем тільки відновився після травми та потребував гарного матчу. Навіть якщо не враховувати гол, він чудово діяв між лініями. Загалом команда додавала за ходом гри.
Я сказав гравцям, що у цьому матчі треба буде ризикувати, шукати гол та намагатись зберегти баланс. Ми не змогли зняти питання переможця гри заздалегідь, але все ж залишаємо стадіон з трьома очками", – резюмував Алонсо.

Наступну гру Реал гратиме 26 жовтня у Ла Лізі – суперником стане Барселона, а стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Раніше наставник "вершкових" прокоментував чутки про можливий відхід Ендріка.

