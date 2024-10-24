Вінісіус Жуніор отримав нагороду найкращому гравцю тижня у Лізі чемпіонів
Вінісіус Жуніор
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Бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем третього тижня Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це повідомила пресслужба турніру.
"Вершкові" у межах третього туру вдома переграли Боруссію Дортмунд із рахунком 5:2. Вінісіус став героєм зустрічі, зробивши хеттрик.
У нинішньому сезоні Жуніор за Реал провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма голами та сімома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 200 млн євро.
Нагадаємо, ЗМІ називають Вінісіуса головним фаворитом на "Золотий м`яч". У мадридському Реалі також вірять, що саме їхній представник виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду серед футболістів.