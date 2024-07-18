Матчі Динамо та Партизана пройдуть без виїзних вболівальників

Обидва матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та белградським Партизаном пройдуть без присутності гостьових фанатів.

Про це сербський клуб повідомив на офіційному сайті.

"На прохання Динамо, як господаря першого матчу, яке через військові обставини в Україні проводить свої матчі в Польщі, та можливі сутички серед вболівальників, насамперед через відносини між фан-групами двох клубів, а особливо після поїздки до рф на футбольний турнір, було ухвалено рішення на жодному з двох матчів (у Польщі та Сербії) не допускати присутності приїжджих вболівальників.

Це рішення було ухвалено за рекомендацією та в координації з місцевою владою Польщі, а також за порадою і схваленням УЄФА. Відповідно Партизан не буде просити квитки для своїх уболівальників на матч у Любліні та закликає своїх прихильників не подорожувати самостійно до Польщі.

Динамо Київ дотримуватиметься тієї ж домовленості та не матиме підтримки своїх уболівальників на матчі в Белграді", — йдеться у заяві.