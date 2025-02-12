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Ліга чемпіонів: Баварія в гостях у кельтів, складний суперник для команди Трубіна

Кирило Стадниченко — 12 лютого 2025, 12:00
Getty Images
Ліга чемпіонів: Баварія в гостях у кельтів, складний суперник для команди Трубіна

У середу, 12 лютого, відбудуться чотири матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА. Ігровий день розпочнеться протистоянням Брюгге та Аталанти, а потім відбудуться три поєдинки одночасно. Баварія зіграє в Глазго, в гостях, проти Селтіка, Мілан також на виїзді протистоятиме Феєнорду, а Бенфіка Анатолія Трубіна в Монте-Карло зіграє з Монако.

"Чемпіон" представляє пари учасників сьогоднішніх матчів головного єврокубка.

Брюгге – Аталанта

Ігровий день розпочнеться на півночі Бельгії, у Брюгге, де місцева однойменна команда прийматиме Аталанту. І для обох суперників це буде надважливе протистояння. Вихід до 1/8 фіналу головного єврокубка для команд-середняків європейського футболу – вже велике досягнення.

Брюгге підходить до цього матчу як 2-га команда в поточній турнірній таблиці місцевої Про-ліги. Вона відстає від Генка на 6 очок, причому чотири з них втратила в останніх п'яти турах. Якщо лідер турнірної таблиці в останніх поєдинках йде без втрачених очок, то Брюгге в останніх трьох поєдинках спочатку зіграв внічию з Кортрейком (1:1), потім і зовсім програв Антверпену (1:2), і тільки минулими вихідними обіграв Ауд-Геверле (1:0). Після 25 турів у команди Нікі Гаєна 15 перемог при 6 нічиїх і 4 поразках – 51 очко проти 57 у Генка. Проте боротьба за титул чемпіона ще в самому розпалі.

Також Брюгге продовжує боротьбу і в Кубку Бельгії. Рівно тиждень тому, 5 лютого, команда зіграла внічию з Генком в матчі-відповіді півфіналу – 1:1. Але перемогла за сумою двох поєдинків (3:2) і тепер 1 травня зіграє у фіналі проти Андерлехта.

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Що ж стосується Ліги чемпіонів, то Брюгге вскочив в останній вагон, посівши 24-те місце й тільки за різницею забитих-пропущених м'ячів випередивши Динамо із Загреба. Команда більш-менш упевнено пройшла осінню частину сезону, здобувши три перемоги за нічиєї та двох поразок, але вже в лютому в суперниках були Ювентус і Манчестер Сіті. І якщо з італійцями гравці Брюгге зуміли звести матч внічию (0:0), то ось МанСіті стримати не вдалося – 1:3.

Що стосується Аталанти, то команда з Бергамо йде на 3-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи на 5 балів від Наполі та 4 – від Інтера, але випереджаючи таких грандів як Лаціо, Ювентус і Мілан. У команди 15 перемог за 5 нічиїх і 4 поразок – 50 очок у турнірній таблиці. Щоправда, в останніх турах у бергамасків, скоріше, показники середняків – дві перемоги за нічиєї та двох поразок. Так, команда програла Наполі (2:3) і зіграла внічию з Торіно (1:1). Але минулими вихідними розгромила Верону на виїзді – 5:0.

А ось із надіями на тріумф у Кубку Італії команда вже попрощалася. Тиждень тому вона програла Болоньї у чвертьфіналі – 0:1.

У Лізі чемпіонів у 2025-му Аталанта розгромила Штурм (5:0) і розділила очки з Барселоною (2:2) на полі суперника. Ця нічия з невмотивованими каталонцями, які достроково вийшли в 1/8 фіналу, позбавила Аталанту шансу на потрапляння в топ-8. Команда Джан П'єро Гасперіні посіла прикре 9-те місце й потрапила до раунду плейоф. У Аталанти 4 перемоги за 3 нічиїх та 1 поразки – 15 очок. З усім тим, у раунді плейоф саме Аталанта є фаворитом у парі з Брюгге.

Травмовані

Брюгге: -

Аталанта: Джорджіо Скальвіні, Оділон Коссуну, Джанлука Скамакка, Марко Карнесеккі, Адемола Лукман, Сеад Колашинац, Даніель Мальдіні

Прогноз букмекерів:

  • Перемога Брюгге – 3.64
  • Нічия – 3.42
  • Перемога Аталанти – 2.09

Монако – Бенфіка

У цій парі зустрічаються сусіди по турнірній таблиці – команди, що посіли 16-те (Бенфіка) і 17-те (Монако) місця на основному етапі. В обох клубів абсолютно однакові показники – по чотири перемоги, нічиїй та три поразки – 13 очок. Перевага португальського клубу полягає в кращій різниці м'ячів (+4), тоді як у монегасків рівна кількість забитих і пропущених голів.

Водночас у національному чемпіонаті (Лізі 1), монегаски посідають 4-те місце, відстаючи від лідера ПСЖ на 16 очок і борючись на рівних із Ніццою (по 37 балів) за потрапляння в топ-3 й участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. В останніх п'яти матчах у підопічних Аді Гюттера дві перемоги, нічия і дві поразки. Минулої п'ятниці команда з великим рахунком програла ПСЖ (1:4), але до цього двічі поспіль перемагала – у поєдинках з Осером (4:2) і Ренном (3:2).

Своєю чергою, у лютневих матчах Ліги чемпіонів монегаски здолали Астон Віллу (1:0), але крупно поступилися Інтеру (0:3).

А ось Бенфіка бореться за чемпіонство в португальській Прімейрі зі Спортингом, відстаючи на 4 очки – 47 проти 51. За останній час команда виграла три матчі за двох поразок. "Орли" здолали Морейренсе та Ештрелу (з однаковим рахунком 3:2), але несподівано поступилися Каза Пії – 1:3.

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У лютневих матчах Ліги чемпіонів команда Бруну Лаже поступилася в гольовому трилері Барселоні (4:6), але потім обіграла Ювентус (2:0).

Травмовані

Монако: Фоларін Балоган, Джордж Іленіхена

Бенфіка: Анхель Ді Марія, Ренато Санчес, Артур Кабрал, Александер Ба, Ману Сілва

Прогнози букмекерів:

  • Перемога Монако – 2.30
  • Нічия – 3.64
  • Перемога Бенфіки – 2.98

Селтік – Баварія

У найбільш передбачуваному, на думку букмекерів, матчі середи в Лізі чемпіонів на поле стадіону в Глазго вийдуть Селтік та Баварія. Попри те, що кельти є грандом і багаторазовим чемпіоном у себе на батьківщині, в європейських масштабах команд все виглядає зовсім не рівнем гранду німецькому – з Мюнхена.

За 137 років свого існування Селтік 54 рази ставав чемпіоном Шотландії, і це рекорд. Ба більше, починаючи з сезону 2011/12, команда лише раз поступилася титулом чемпіона своїм одвічним суперникам із Рейнджерс, у сезоні 2020/21. Самі ж "кельти" за цей час виграли 12 титулів.

Близькі вони до перемоги й у сезоні 2024/25, випереджаючи Рейнджерс у поточній турнірній таблиці на 13 очок – 66 проти 53. Після гри з Данді (3:3), Селтік виграв у Мотеруелла (3:1) і реабілітувався в матчі-відповіді з Данді, розгромивши суперника з рахунком 6:0.

А минулої суботи в Кубку Шотландії "зелені" розгромили Рейт Роверс (5:0) і вийшли до чвертьфіналу.

Своєю чергою, у лютневих матчах Ліги чемпіонів "кельти" спочатку обіграли Янг Бойз (1:0), а потім поступилися Астон Віллі в поєдинку з шістьма голами – 2:4. Таким чином, на рахунку Селтіка 12 очок – 3 перемоги, 3 нічиї та 2 поразки – 21 місце. Команда поступилася 20-м місцем у таблиці Ювентусу тільки за різницею м'ячів.

А ось Баварія, яка перервала в минулому сезоні свою феноменальну серію з 10 поспіль чемпіонств у Бундеслізі (2012/13-2022/23), посівши 3-тє місце в чемпіонаті-2023/24, у нинішньому сезоні впевнено очолює турнірну таблицю. У мюнхенської команди зараз 54 бали й 8-очкова перевага над Баєром, який на 2-му місці. Минулої п'ятниці Баварія виграла у Вердера (3:0), а загалом переможна серія команди в Бундеслізі наразі налічує 7 матчів.

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У Лізі чемпіонів у Баварії 5 перемог при 3 поразках на основному етапі та 12 місце. Так, команда не потрапила в топ-8, але в плейоф у неї не повинно бути проблем. У лютневих матчах мюнхенці спочатку поступилися Феєнорду (0:3), однак потім обіграли Слован – 3:1.

Травмовані

Селтік: -

Баварія: Даніель Перец, Алфонсо Дейвіс, Жоау Пальінья, Хірокі Іто

Прогноз букмекерів

  • Перемога Селтіка – 7.30
  • Нічия – 5.39
  • Перемога Баварії – 1.38

Феєнорд – Мілан

У цій парі також є фаворит в особі італійського гранда, але все-таки не такий явний, як Баварія в протистоянні з Селтіком. Ігрові проблеми Мілана в цьому сезоні позначаються і на букмекерських котируваннях. Своєю чергою, Феєнорд звільнив головного тренера за два дні до зустрічі з Міланом. Цікаво, що Браяна Пріске звільнили після того, як він розгромив Спарту, а в матчі з лідером таблиці Аяксом до 94-ї хвилини грав унічию.

Феєнорд у нинішньому сезоні ближче до середняків турнірної таблиці Ередивізі, ніж до лідерів. Відставання від Аякса і ПСВ становить 12 очок (51 проти 39). А за регламентом тільки дві найкращі команди чемпіонату Нідерландів виходять до наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Також у Феєнорда в останніх п'яти матчах три поразки, за однієї нічиєї та перемоги. Але в останній грі, дербі Роттердама, команда обіграла Спарту з рахунком 3:0. А перед цим поступилася Аяксу – 1:2.

Не доводиться команді в цьому сезоні розраховувати й на перемогу в Кубку Нідерландів. Тиждень тому, у грі 1/4 фіналу Феєнорд поступився ПСВ – 0:2.

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А в Лізі чемпіонів, у лютневих матчах, спочатку крупно обіграв Баварію (3:0), але потім розгромно поступився Ліллю (1:6) в останньому турі основного етапу. У підсумку, у команди 13 очок (4 перемоги, нічия і 3 поразки) і 19 місце в таблиці.

Водночас у Мілана в нинішньому сезоні вельми погані справи як в Лізі чемпіонів, так і у внутрішньому чемпіонаті. Команда посідає лише 7 місце в поточному чемпіонаті Серії А, відстаючи від лідера Наполі на 17 балів. На повторення успіху минулого сезону (2 місце) також шансів практично немає.

Щоправда, у Мілана є міні-серія з двох перемог поспіль, яка явно гріє душу вболівальникам. Рівно тиждень тому в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії Мілан обіграв Рому (3:1) і вийшов у півфінал, а в суботу, вже в межах національного чемпіонату, був сильнішим за Емполі – 2:0.

В останніх матчах Ліги чемпіонів Мілан спочатку обіграв Жирону (1:0), але потім поступився Динамо в Загребі (1:2). Щоправда, хорватській команді це не допомогло – прикре 25-те місце в підсумковій таблиці. Сам же Мілан посів 13-те місце – п'ять перемог за трьох поразок і 15 очок.

Травмовані

Феєнорд: Джордан Лотомба, Джастін Бейлоу, Кріс-Кевін Надже, Раміс Зеррукі, Келвін Стенгс, Барт Ньівкоп, Ін Бом Хван, Гернот Траунер

Мілан: Алессандро Флоренці, Емерсон, Рубен Лофтус-Чік, Варрен Бондо

Прогнози букмекерів

  • Перемога Феєнорда – 3.26
  • Нічия – 3.64
  • Перемога Мілана – 2.16

Де дивитися?

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Що стосується центрального матчу Монако – Бенфіка, то його трансляція супроводжуватиметься спеціальними студіями. На каналі "Megogo Футбол 1" за годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

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