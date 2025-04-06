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ПСЖ – чемпіон, Фонсека обіграв колишній клуб у 28 турі Ліги 1

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 00:06
ПСЖ – чемпіон, Фонсека обіграв колишній клуб у 28 турі Ліги 1
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Сьогодні, 5 травня, відбулося три матчі 28 туру Ліги 1.

ПСЖ мінімальною перемогою над Анже оформив чемпіонський титул за 6 турів до фінішу.

Колишній суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів Брест сенсаційно здолав Монако. Переможний гол у матчі стався на 90+4 хвилині.

Ліон Паулу Фонсеки пропустив на першій хвилині, але здобув три очки в грі з Ліллем. Зазначимо, що португальський фахівець попередні два роки очолював "догів".

Футбол – Ліга 1
28 тур, 5 квітня

ПСЖ – Анже 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дуе (55)

Брест – Монако 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Кен (42, автогол), 1:1 – Закарія (63, пен), 2:1 – Камара (90+4)

Ліон – Лілль 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Діакате (1), 1:1 – Ляказетт (38, пен), 2:1 – Шеркі (70)

Турнірна таблиця Ліги 1

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Нагадаємо, тур стартував у п'ятницю матчем Ніцца – Нант, де перемогу здобули гості.

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