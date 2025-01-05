Марсель розгромив Гавр, Страсбург переміг Осер та інші матчі 16 туру Ліги 1

Сьогодні, 5 січня, відбулась низка матчів в межах 16 туру французької Ліги 1.

Так, Ланс вдесятьох не зміг втримати нічию у поєдинку проти Тулузи – гол на свій рахунок записав Абухлаль.

Один з лідерів чемпіонату Марсель на своєму полі не залишив шансів Гавру. "Провансальці" тричі забили у ворота суперника ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі оформили розгром "темно-синіх".

Чемпіонат Франції – Ліга 1

16 тур, 5 січня

Анже – Брест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Леполь, 6, 2:0 – Ібраїма, 90+5

Ланс – Тулуза 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Абухлаль, 73 (пен.)

Страсбург – Осер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Траоре, 14, 1:1 – Діарра, 45+4, 2:1 – Лемарешаль, 59, 3:1 – Емега, 87

Марсель – Гавр 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Ронж'є, 25, 2:0 – Надір, 39, 3:0 – Мопе, 43, 4:0 – Вахі, 66, 5:0 – Гарсія, 75, 5:1 – Аю, 85

Нагадаємо, що сьогодні лідер Ліги 1 ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.