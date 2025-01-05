Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марсель розгромив Гавр, Страсбург переміг Осер та інші матчі 16 туру Ліги 1

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 23:44
Марсель розгромив Гавр, Страсбург переміг Осер та інші матчі 16 туру Ліги 1
Гравці Марселя
x.com/OM_English

Сьогодні, 5 січня, відбулась низка матчів в межах 16 туру французької Ліги 1.

Так, Ланс вдесятьох не зміг втримати нічию у поєдинку проти Тулузи – гол на свій рахунок записав Абухлаль.

Один з лідерів чемпіонату Марсель на своєму полі не залишив шансів Гавру. "Провансальці" тричі забили у ворота суперника ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі оформили розгром "темно-синіх".

Чемпіонат Франції – Ліга 1
16 тур, 5 січня

Анже – Брест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Леполь, 6, 2:0 – Ібраїма, 90+5

Ланс – Тулуза 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Абухлаль, 73 (пен.)

Страсбург – Осер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Траоре, 14, 1:1 – Діарра, 45+4, 2:1 – Лемарешаль, 59, 3:1 – Емега, 87

Марсель – Гавр 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Ронж'є, 25, 2:0 – Надір, 39, 3:0 – Мопе, 43, 4:0 – Вахі, 66, 5:0 – Гарсія, 75, 5:1 – Аю, 85

Нагадаємо, що сьогодні лідер Ліги 1 ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.

Ланс Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель Тулуза Гавр

Марсель

Колишній тренер Шахтаря відповів Роналду на критику в бік Ліги 1
Марсель зіграв унічию з Ліллем у 15 турі Ліги 1, мирову розписали Осер з Лансом та Реймс з Монако
Клуб французької Ліги 1 зацікавлений у підписанні Погба
Марсель обіграв Сент-Етьєн, Ренн поступився Нанту в 14 турі Ліги 1
Іменитий французький клуб повернеться до можливого трансферу Мудрика влітку

Останні новини