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Лідс запланував реконструкцію стадіону з нагоди повернення в АПЛ

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 10:45
Лідс запланував реконструкцію стадіону з нагоди повернення в АПЛ
Даніель Фарке
Getty Images

Лідс достроково оформив повернення до Прем'єр-ліги з Чемпіоншипу та запланував реконструкцію стадіону на тлі цієї події.

Про це повідомила пресслужба "павичів".

Керівники команди провели зібрання, на якому вирішили збільшити місткість "Елланд Роуд" з 37 645 до 56 500 людей. Це пов'язано із тим, що клуб не може задовільнити попит на сезонні абонементи, оскільки після реалізації усіх пропозицій, в очікуванні залишається ще понад 25 000 заявок.

З 22 по 23 травня Centenary Pavilion буде відкрито виставку, на якій для перегляду будуть доступні 3D моделі оновленої арени. 

Зазначимо, що "Елланд Роуд" було відкрито у 1897 році, а остання реконструкція була у вже далекому 2006-му.

Раніше повідомлялось, що Лідс зацікавлений у поверненні Моурінью в АПЛ.

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