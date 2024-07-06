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Педрі більше не зіграє на Євро-2024

Станіслав Лисак — 6 липня, 23:30
Педрі більше не зіграє на Євро-2024

Півзахисник збірної Іспанії Педрі більше не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

Хавбек Барселони отримав пошкодження після зіткнення з Тоні Кроосом у грі з Німеччиною в 1/4 фіналу Євро-2024 (2:1). Після проведення обстеження в Педрі виявили внутрішнє бокове розтягнення лівого коліна 2-го ступеня.

Нагадаємо, замість Педрі на 8-й хвилині вийшов Дані Ольмо, який став героєм матчу. На його рахунку гол та результативна передача.

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. Її суперником стане Франція, яка виявилася сильнішою за Португалію.

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