Лідер атаки Ювентуса отримав травму в матчі з Міланом

Атакувальний півзахисник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз отримав травму в переможному матчі проти Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Футболіст отримав пошкодження привідний м'яз та не зміг дограти поєдинок. Замість турецького хавбека на поле по перерві з'явився Тімоті Веа.

У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес до Кенана з боку одного з провідних клубів АПЛ.