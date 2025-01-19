Лідер атаки Ювентуса отримав травму в матчі з Міланом
Кенан Їлдиз
Ювентус
Атакувальний півзахисник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз отримав травму в переможному матчі проти Мілана.
Про це повідомляє Football Italia.
Футболіст отримав пошкодження привідний м'яз та не зміг дограти поєдинок. Замість турецького хавбека на поле по перерві з'явився Тімоті Веа.
У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялось про інтерес до Кенана з боку одного з провідних клубів АПЛ.