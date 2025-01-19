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Лідер атаки Ювентуса отримав травму в матчі з Міланом

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 12:16
Лідер атаки Ювентуса отримав травму в матчі з Міланом
Кенан Їлдиз
Ювентус

Атакувальний півзахисник туринського Ювентуса Кенан Їлдиз отримав травму в переможному матчі проти Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Футболіст отримав пошкодження привідний м'яз та не зміг дограти поєдинок. Замість турецького хавбека на поле по перерві з'явився Тімоті Веа.

У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес до Кенана з боку одного з провідних клубів АПЛ.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Кенан Їлдиз

Кенан Їлдиз

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