Манчестер Юнайтед націлився на молодого таланта Ювентуса

Манчестер Юнайтед цікавиться атакувальним півзахисником Ювентуса Кенаном Їлдизом.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 19-річний турок – одна з пріоритетних кандидатур "Червоних дияволів" на підсилення позиції атакувального півзахисника влітку 2025 року.

При цьому, здійснити такий трансфер Манчестер Юнайтед буде дуже важко. Їлдиза все влаштовує в Ювентусі, і він не планує покидати Турин найближчим часом.

🚨🔴 Excl | Kenan #Yildiz is one of the top names on Manchester United’s shortlist for the attacking midfield position. The club is impressed by his development and continues to monitor the 19 y/o closely ✔️#MUFC are keeping an eye on this position for the summer. However,… pic.twitter.com/sRBO9RRjuH — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 2, 2024

Контракт турецького хавбека розрахований до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку Їлдиза 4 голи та 3 асисти у 19 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Реал націлився на захисника Манчестер Юнайтед Діогу Далота.