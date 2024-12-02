Манчестер Юнайтед націлився на молодого таланта Ювентуса
Кенан Їлдиз
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Манчестер Юнайтед цікавиться атакувальним півзахисником Ювентуса Кенаном Їлдизом.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, 19-річний турок – одна з пріоритетних кандидатур "Червоних дияволів" на підсилення позиції атакувального півзахисника влітку 2025 року.
При цьому, здійснити такий трансфер Манчестер Юнайтед буде дуже важко. Їлдиза все влаштовує в Ювентусі, і він не планує покидати Турин найближчим часом.
Контракт турецького хавбека розрахований до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку Їлдиза 4 голи та 3 асисти у 19 матчах за Ювентус у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про те, що Реал націлився на захисника Манчестер Юнайтед Діогу Далота.