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Дембеле: Я зосереджений на Лізі чемпіонів, а не Золотому м'ячі

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 07:04
Дембеле: Я зосереджений на Лізі чемпіонів, а не Золотому м'ячі
Усман Дембеле
Getty Images

Лідер ПСЖ Усман Дембеле поділився думками напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера та розповів, чи думаю він про Золотий м'яч.

Слова француза наводить ESPN.

"Коли ти граєш за ПСЖ, тобі важливо вигравати великі трофеї. Наприклад Лігу чемпіонів. Я зосереджений саме на цьому, а не на індивідуальних здобутках.

Звісно, що думка про Золотий м'яч є десь всередині мене, але я хочу направити увагу саме на команду", – розповів Дембеле.

Також футболіст поділився, які настрої панують в роздягальні перед матчем.

"З січня у нас сильно змінився менталітет. Ми хочемо перемагати в кожному матчі та дуже натхненні цим поєдинком.

Інтер – чудова команда, яка заслуговувала вийти у фінал. Вони вміють захищатись та вибігати в контратаки – на нас очікує дуже серйозний суперник", – резюмував вінгер.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться сьогодні, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.

Інтер ПСЖ Усман Дембеле ПСЖ – Інтер

Інтер

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