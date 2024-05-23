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Олександрія продовжила контракт з лідером команди

Микола Дендак — 23 травня, 14:05
Олександрія продовжила контракт з лідером команди

Капітан Олександрії Кирило Ковалець продовжив контракт з командою до 31 травня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про інші деталі контракту наразі не повідомляється.

Зазначимо, що у складі олександрійців гравець загалом провів 135 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, у 29 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія зіграла внічию з Вересом. Наразі команда посідає 11 сходинку в турнірній таблиці. Останній матч сезону команда проведе проти Оболоні.

Олександрія Кирило Ковалець

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