Олександрія продовжила контракт з лідером команди
Капітан Олександрії Кирило Ковалець продовжив контракт з командою до 31 травня 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Про інші деталі контракту наразі не повідомляється.
Зазначимо, що у складі олександрійців гравець загалом провів 135 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 17 результативних передач.
Нагадаємо, у 29 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія зіграла внічию з Вересом. Наразі команда посідає 11 сходинку в турнірній таблиці. Останній матч сезону команда проведе проти Оболоні.