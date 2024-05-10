Лідер Наполі близький до переходу в ПСЖ

Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія близький до переходу у французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

Паризький клуб дуже зацікавлений у трансфері гравця, і сам футболіст хотів би перейти в ПСЖ. Зазначається, що керівництво команди вже зустрілися з оточенням грузина. Проте наразі домовленостей з неаполітанцями немає.

🚨Paris est bien intéressé par Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪



🔹L’ailier est très sensible à l’intérêt du PSG. Les dirigeants parisiens ont rencontré son entourage.



🔹Pas d’accord avec Naples pour le moment pic.twitter.com/2GMDoQUoTe — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 9, 2024

У поточному сезоні Хвіча відіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Наполі готовий обмінятися нападниками з Челсі.