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Лідер Наполі близький до переходу в ПСЖ

— 10 травня, 11:17
Лідер Наполі близький до переходу в ПСЖ

Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія близький до переходу у французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

Паризький клуб дуже зацікавлений у трансфері гравця, і сам футболіст хотів би перейти в ПСЖ. Зазначається, що керівництво команди вже зустрілися з оточенням грузина. Проте наразі домовленостей з неаполітанцями немає.

У поточному сезоні Хвіча відіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Наполі готовий обмінятися нападниками з Челсі.

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