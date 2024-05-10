Лідер Наполі близький до переходу в ПСЖ
— 10 травня, 11:17
Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія близький до переходу у французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.
Паризький клуб дуже зацікавлений у трансфері гравця, і сам футболіст хотів би перейти в ПСЖ. Зазначається, що керівництво команди вже зустрілися з оточенням грузина. Проте наразі домовленостей з неаполітанцями немає.
У поточному сезоні Хвіча відіграв 42 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Наполі готовий обмінятися нападниками з Челсі.
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