Леау повторив легендарний трюк Озіла з жувальною гумкою

Вінгер Мілана Рафаель Леау показав свою футбольну техніку на жувальній гумці перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:3).

Лідер "россонері" потрапив в обʼєктиви камер, коли жонглював гумкою на полі, після чого вибивши її кудись в інший бік. Епізод розважальний, проте фанати таке люблять.

Цей момент одразу ж нагадав про відомий ролик із колишнім хавбеком Арсеналу Месутом Озілом. Німець так само набивав на нозі жувальну гумку, проте в останню мить йому завадив партнер по команді.

Нагадаємо, Озіл завершив футбольну карʼєру у березні 2023-го року, виступаючи за турецький Башакшехір. Зараз футболіст активно набирає мʼязову масу, шокуючи фанатів своєю трансформацією.

Що стосується Леау, цього сезону на його рахунку один гол та два асисти у чотирьох матчах Серії А.