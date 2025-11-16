Українська правда
Олег Дідух — 16 листопада 2025, 15:59
Ключовий гравець Лаціо пропустить ще 40-45 днів
Ніколо Ровелла
Півзахисник римського Лаціо та збірної Італії Ніколо Ровелла пропустить ще 40-45 днів через операцію.

Про це повідомляє OneFootball.

Тривалий час хавбек страждає від пубалгії, через яку він востаннє виходив на поле ще у вересні. Нещодавно лікарі дійшли висновку, що Ровеллі знадобиться операція. Це означає, що 23-річний італієць пропустить ще 40-45 днів.

У поточному сезоні Ровелла встиг взяти участь лише у 4 матчах за Лаціо, в яких відзначився однією гольовою передачею. Контракт хавбека діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро. На рахунку півзахисника є 4 матчі за збірну Італії.

Влітку поточного року міланський Інтер розглядав Ровеллу як можливого кандидата на заміну Хакану Чалханоглу.

Лаціо

