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Лідер Баєра хоче влітку покинути клуб

— 15 травня, 15:12
Лідер Баєра хоче влітку покинути клуб

Лідер Баєра Жеремі Фрімпонг хоче покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що в контракті футболіста передбачена клаусула розміром 40 мільйонів євро. Футболістом вже цікавляться провідні клуби Європи, зокрема, Реал, Манчестер Сіті, Арсенал, а також Баварія, яка вперше за 12 сезонів не виграла чемпіонат.

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У поточному сезоні футболіст зіграв 44 матчі за свою команду, забив 14 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні "фармацевти" виявилися сильнішими за Рому та вийшли у фінал Ліги Європи, де зустрінуться з італійською Аталантою.

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