Лейпциг орендував півзахисника Атлетико
Артур Вермерен
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг оголосив про підписання центрального півзахисника Атлетико Артура Вермерена.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією ЗМІ, бельгієць переходить в команду на правах оренди на 1 рік з пунктом про обов'язковий викуп, якщо гравець зіграє певну кількість матчів. У такому випадку, його контракт буде розрахований до літа 2029.
У минулому сезоні гравець зіграв 36 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше команду покинув ключовий гравець Дані Ольмо. Іспанець перейшов у Барселону.