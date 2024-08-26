Лейпциг орендував півзахисника Атлетико

РБ Лейпциг оголосив про підписання центрального півзахисника Атлетико Артура Вермерена.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, бельгієць переходить в команду на правах оренди на 1 рік з пунктом про обов'язковий викуп, якщо гравець зіграє певну кількість матчів. У такому випадку, його контракт буде розрахований до літа 2029.

Our new #18 👏#Vermeeren on this change 🗣️



"From now on I am a Red Bull and very happy about my move to RB Leipzig - to a club that has managed to become one of the top clubs in the UEFA Champions League and the Bundesliga in a very short space of time."#WelcomeToLeipzig… pic.twitter.com/IYoT21l6Co — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 26, 2024

У минулому сезоні гравець зіграв 36 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше команду покинув ключовий гравець Дані Ольмо. Іспанець перейшов у Барселону.