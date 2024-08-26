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Лейпциг орендував півзахисника Атлетико

Володимир Кук — 26 серпня, 23:19
Лейпциг орендував півзахисника Атлетико
Артур Вермерен
РБ Лейпциг

РБ Лейпциг оголосив про підписання центрального півзахисника Атлетико Артура Вермерена.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, бельгієць переходить в команду на правах оренди на 1 рік з пунктом про обов'язковий викуп, якщо гравець зіграє певну кількість матчів. У такому випадку, його контракт буде розрахований до літа 2029.

У минулому сезоні гравець зіграв 36 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше команду покинув ключовий гравець Дані Ольмо. Іспанець перейшов у Барселону.

РБ Лейпциг Артур Вермерен

РБ Лейпциг

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