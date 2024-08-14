Левченко розповів своїй міжнародній аудиторії про черговий жахливий злочин росіян у його рідному місті

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розповів про історію його землячки, яка загинула внаслідок удару російських терористів по супермаркету в Костянтинівці.

Левченко написав пост англійською на цю тему та опублікував його у своєму Instagram.

"Я кілька днів думав, чи публікувати це фото і цю історію. І все ж таки вирішив це зробити, щоб світ ще раз побачив, що роблять російські терористи в Україні.

Кілька тижнів тому мені зателефонувала моя знайома Яна з України і сказала, що їй дуже потрібен б/у комп'ютер для дівчинки, яка буде вчитися з вересня. Я сказав, що ми обов'язково щось придумаємо!

Цю дівчину звали Влада (Владислава). Кілька днів тому російська ракета вбила цю невинну дівчину. Їй було лише 16 років. Вона просто пішла за покупками в супермаркет, як і кожен з нас. Це було в моєму рідному місті Костянтинівка.

Раптом пролунав вибух. Вогонь і дим. Все зруйнувано. Я не знаю, чи померла вона одразу, чи мучилася в агонії, але дуже сподіваюся, що вона покинула цей світ без болю.

Я пишу ці рядки і розумію, що Влада вже ніколи не повернеться, і що таких історій за роки війни тисячі. І ось я дивлюся на цей комп'ютер і проклинаю його, бо він нагадує мені, як легко можна забрати життя у людини.

P.s. Інстаграм може знову надіслати мені попередження або стерти цей пост, але інстаграм ніколи не зможе стерти спогади про цю дівчинку", — написав Левченко.