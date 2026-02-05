Інфантіно абсолютно не розуміє, – Левченко розкритикував президента ФІФА за наміри повернути росіян

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про повернення молодіжних російських команд до міжнародних турнірів.

Відповідний пост ексфутболіст опублікував у своєму Instagram.

Левченко красномовно проілюстрував абсурдність намірів президента ФІФА, нагадавши кількість загиблих українських спортсменів та дітей.

"Щоб зрозуміти абсурдність цих заяв, достатньо поглянути на те, що російська влада зробила за чотири роки повномасштабної війни: вони вбили 500–700 спортсменів і майже 700 дітей, а також викрали та відправили тисячі, десятки тисяч українських дітей на "перевиховання" (що було офіційно підтверджено росіянкою Львовою-Бєловою). Вони зруйнували та пошкодили понад 800 спортивних об'єктів, де могли б тренуватися діти та атлети", – написав Левченко.

Він нагадав світу, що спорт у Росії залишається інструментом пропаганди, а тому про жодне зняття заборони не може йти мова.

"Ба більше, у мене складається враження, що пан Інфантіно абсолютно не розуміє, як спорт, і футбол зокрема, використовується російською владою у власних цілях: для пропаганди, нормалізації ситуації та здобуття авторитету", – додав ексгравець збірної України.

Левченко сподівається, що більшість членів ФІФА не підтримають пропозиції Інфантіно.

"Я щиро сподіваюся, що більшість країн не підуть на повідку у президента ФІФА і займуть чітку позицію з цього питання: доки росія веде війну проти України та вбиває мирних жителів, про повернення Росії у футбол не може йтися", – зазначив Левченко.

Нагадаємо, що Джанні Інфантіно заявив, що відсторонення Росії від міжнародних змагань не принесло жодної користі. Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні.

На скандальну заяву президента ФІФА відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який закликав зупинити повернення російських команд на міжнародну арену.

Також Джанні Інфантіно розкритикували міністр молоді і спорту України Матвій Бідний, глава МЗС України Андрій Сибіга, тренер Мирон Маркевич та генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.