Левченко: Найтривожніше те, що я не бачу висновків, які наша збірна повинна була зробити після Румунії

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розчарований грою національної команди в матчі 1 туру Ліги націй проти Албанії.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Якщо казати відверто – так, цей результат дуже здивував, тому, що все ж я хотів вірити в те, що ми з нашою збірною вже пройшли цей етап, коли в нас немає таких моментів, коли в нас немає чіткого плану на цю гру.

І мені здається, що якщо цей план і був, то ми не могли його побачити. Я бачив, що було декілька разів, коли ми вривалися у штрафну, але якщо подивитися загалом, то коли ти бачиш, що в 1-му таймі в нас практично не було ударів по воротах, і як ми діяли, то це наводить на такі думки, що в нас немає чіткого плану на гру.

Мені здається, тут вже багато слів було сказано. Всі вже сказали, хто хотів, що наша збірна не дуже гарно зіграла – це так. Але найтривожніше те, що я не бачу таких висновків, які наша збірна повинна була зробити після Румунії, після чемпіонату Європи. В цьому моє питання до всіх нас, до гравців, до тренерів", — сказав Левченко.