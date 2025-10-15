Українська правда
Левандовський може пропустити Класико проти Реала

15 жовтня 2025
Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовський отримав важку травму стегна та ризикує пропустити дербі з Реалом.

Про це повідомляє ESPN.

Напередодні у футболіста діагностували розрив м'яза стегна – строк відновлення очікується близько п'яти тижнів. Таким чином, поляк майже точно не вийде на поле проти Реала.

Зазначимо, що це не єдина травма, яка спіткала "каталонців" у жовтневе міжнародне вікно. Раніше повідомлялось, що проти Реала не зможуть зіграти Гаві та Дані Ольмо, у якого діагностували травму гомілкостопа

Матч чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом заплановано на 26 жовтня – стартовий свисток має пролунати о 17:15 за київським часом.

У поточному сезоні Левандовський провів дев’ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами. 

Раніше стало відомо, що зірковий форвард може залишити стан "блаугранас" цього літа.

