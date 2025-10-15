Левандовський може пропустити Класико проти Реала
Зірковий нападник Барселони Роберт Левандовський отримав важку травму стегна та ризикує пропустити дербі з Реалом.
Про це повідомляє ESPN.
Напередодні у футболіста діагностували розрив м'яза стегна – строк відновлення очікується близько п'яти тижнів. Таким чином, поляк майже точно не вийде на поле проти Реала.
Зазначимо, що це не єдина травма, яка спіткала "каталонців" у жовтневе міжнародне вікно. Раніше повідомлялось, що проти Реала не зможуть зіграти Гаві та Дані Ольмо, у якого діагностували травму гомілкостопа.
Матч чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом заплановано на 26 жовтня – стартовий свисток має пролунати о 17:15 за київським часом.
У поточному сезоні Левандовський провів дев’ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами.
Раніше стало відомо, що зірковий форвард може залишити стан "блаугранас" цього літа.