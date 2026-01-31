Українська правда
Левандовський близький до відходу з Барселони по завершенню сезону – дружина футболіста

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 14:23
Роберт Левандовський
Getty Images

Нападник Барселони Роберт Левандовський близький до того, щоб влітку залишити клуб на правах вільного агента.

Слова дружини 37-річного поляка наводить Transfery Piłkarskie.

"З'являються роздуми, зворушливі моменти, виникають питання: "що далі?", але такий шлях спортсмена, особливо такого великого спортсмена. Подивимося, як пройде сезон у Барселоні цього року, тому що, можна сказати, це, ймовірно, буде останній сезон мого чоловіка. Тож давайте вичавимо з цього часу все, як із лимона.
Давайте радіти кожному моменту, який буде, кожному матчу, який відбудеться, кожній зустрічі з уболівальниками, тому що колись цього не стане", – розповіла Анна Левандовська.

Нагадаємо, досвідчений футболіст приєднався до каталонців улітку 2022 року з Баварії за 45 мільйонів євро. За цей час він зіграв за "блаугранас" 172 матчі, у яких забив 113 м'ячів, віддав 23 асисти та виграв по два рази чемпіонат Іспанії та Кубок країни.

Раніше Левандовський розповів про момент, коли боси Барселони просили його перестати забивати голи.

Барселона

