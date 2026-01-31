Левандовський близький до відходу з Барселони по завершенню сезону – дружина футболіста

Нападник Барселони Роберт Левандовський близький до того, щоб влітку залишити клуб на правах вільного агента.

Слова дружини 37-річного поляка наводить Transfery Piłkarskie.

"З'являються роздуми, зворушливі моменти, виникають питання: "що далі?", але такий шлях спортсмена, особливо такого великого спортсмена. Подивимося, як пройде сезон у Барселоні цього року, тому що, можна сказати, це, ймовірно, буде останній сезон мого чоловіка. Тож давайте вичавимо з цього часу все, як із лимона.

Давайте радіти кожному моменту, який буде, кожному матчу, який відбудеться, кожній зустрічі з уболівальниками, тому що колись цього не стане", – розповіла Анна Левандовська.

Нагадаємо, досвідчений футболіст приєднався до каталонців улітку 2022 року з Баварії за 45 мільйонів євро. За цей час він зіграв за "блаугранас" 172 матчі, у яких забив 113 м'ячів, віддав 23 асисти та виграв по два рази чемпіонат Іспанії та Кубок країни.

Раніше Левандовський розповів про момент, коли боси Барселони просили його перестати забивати голи.