Нані оголосив про відхід з Актобе

39-річний португальський вінгер Луїш Нані залишив казахстанський Актобе за тур до завершення національного чемпіонату.

Про це гравець розповів у соцмережі "Х".

"Це була моя остання домашня гра в Актобе. Пригода добігає кінця... але який же шлях ми пройшли разом!

Дякую всім у цьому чудовому клубі, прекрасним людям цього міста та всього Казахстану за все, що ми пережили разом, і за те, що так тепло мене прийняли.

У лізі залишилася ще одна гра, але я вже зараз можу сказати, що тепло і спогади з цього етапу залишаться зі мною назавжди", – написав Нані після матчу з Кайратом.