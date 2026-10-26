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Нані оголосив про відхід з Актобе

Олександр Булава — 26 жовтня 2026, 18:27
Нані оголосив про відхід з Актобе
Нані
Актобе

39-річний португальський вінгер Луїш Нані залишив казахстанський Актобе за тур до завершення національного чемпіонату.

Про це гравець розповів у соцмережі "Х".

"Це була моя остання домашня гра в Актобе. Пригода добігає кінця... але який же шлях ми пройшли разом!

Дякую всім у цьому чудовому клубі, прекрасним людям цього міста та всього Казахстану за все, що ми пережили разом, і за те, що так тепло мене прийняли.

У лізі залишилася ще одна гра, але я вже зараз можу сказати, що тепло і спогади з цього етапу залишаться зі мною назавжди", – написав Нані після матчу з Кайратом.

У поточному сезоні португалець зіграв 24 матчів, в яких забив три голи.

Нагадаємо, на початку 2026-го року Нані відновив кар'єру заради переходу в казахстанський клуб. Вінгер є вихованцем Спортинга, однак найбільшу популярність здобув, виступаючи за Манчестер Юнайтед (230 матчів, 41 гол та 70 гольових передач). Протягом своїх виступів Нані 4 рази ставав чемпіоном Англії, одного разу вигравав Лігу чемпіонів та чемпіонат Європи.

Актобе Нані

Нані

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