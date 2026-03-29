Закордонний клуб, який ганьбиться матчами проти російських команд, звільнив головного тренера

Актобе оголосив про дострокове припинення співпраці з болгарським спеціалістом Ніколаєм Костовим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони розірвали контракт за взаємною згодою разо.

62-річний наставник очолив команду в серпні 2025 року та встиг провести лише 10 матчів у чемпіонаті: чотири перемоги, одна нічия та п'ять поразок.

Наразі Актобе посідає 10-те місце в турнірній таблиці казахстанської Прем'єр-ліги.

Відзначимо, що Актобе радо грає з російськими клубами. Команда у лютому провела два матчі – проти Ротора та Уфи.

Додамо, що за Актобе виступають захисник та зрадник України Іван Ордець, який грав за московське Динамо, а також лівий вінгер Дмитро Топалов.

Нещодавно до команди доєднався іспанський опорник Пабло Альварес, який працював під керівництвом колишнього тренера Карпат Владислава Лупашка.