Леоненко: Зінченко знає, що треба робити ривки?

Колишній форвард Динамо Київ Віктор Леоненко не вражений грою Олександра Зінченка на позиції правого захисника у матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії (перемога 3:1).

Екснападника збірної України цитує Спорт Експрес.

"А він узагалі знає, що ривки треба робити? Зінченко, хоч і віддав гольову, але весь матч дріботів, а не бігав. У нас за ветеранів Саленко так ходить, але йому 55 років, а блондинчику – 28", – заявив Леоненко.

Нагадаємо, у матчі проти Бельгії травми отримали обидва правих захисники збірної України – Юхим Конопля та Олексій Сич. Зінченко вимушено перейшов на цю позицію на 62 хвилині, а на 78 хвилині відзначився гольовою передачею на Іллю Забарного.

Сумарно за кар’єру Зінченко провів 71 матч за збірну України та відзначився 10 голами.