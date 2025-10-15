Це його місяць: Леоненко назвав найкращого гравця Динамо

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко вважає, що нападник Назар Волошин наразі є найкращим гравцем столичного клубу.

Цитує Леоненка Sport-Еxpress.

"Волошин зараз найкращий гравець Динамо, у збірній він теж виглядає гідно. Хвалити сильно не хочу, бо гравці відразу починають дорожче коштувати, але вересень-жовтень — це місяць Волошина. Бажаю йому успіхів", – сказав Леоненко.

У поточному сезоні в активі нападника 16 матчів за Динамо, в яких він забив 5 голів та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, напередодні форвард Динамо Владислав Бленуце пожертвував 700 тисяч гривень Збройним силам України.