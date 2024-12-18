Який на*ер фантастичний сезон: Леоненко розкритикував слова Пушича

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував слова головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, що його команда проводить фантастичний сезон.

Його слова передає Український футбол.

" Шахтар грає дуже нестабільно і можу сказати, що "гірники" не вгадали з тренером. Прочитав інтерв'ю Пушича, де він каже, що Шахтар проводить фантастичний сезон. Який на*ер фантастичний?! Ви на якому місці йдете?! Чи він думає, що Янг Бойз обіграв і життя вдалося?

Таких, як Пушич, я називаю "позитивчики". Він сам себе переконує, що все класно. Шахтар робить усе, щоб чемпіонат виграло Динамо. Кого б я порадив Ахметову на заміну Пушичу? Рінат Леонідович платить зарплату менеджерам, нехай вони й радять. Якби мені дали завдання знайти тренера для Шахтаря, то я б знайшов. Але я не хочу замість когось робити чужу роботу", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, в останньому матчі календарного року Шахтар мінімально поступився Поліссю – 0:1 та закінчив першу половину УПЛ сезону-2024/25 на третьому місці, відстаючи від Динамо на 10 очок.