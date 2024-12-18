Який на*ер фантастичний сезон: Леоненко розкритикував слова Пушича
Віктор Леоненко
Вацко Live
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував слова головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, що його команда проводить фантастичний сезон.
Його слова передає Український футбол.
"Шахтар грає дуже нестабільно і можу сказати, що "гірники" не вгадали з тренером. Прочитав інтерв'ю Пушича, де він каже, що Шахтар проводить фантастичний сезон. Який на*ер фантастичний?! Ви на якому місці йдете?! Чи він думає, що Янг Бойз обіграв і життя вдалося?
Таких, як Пушич, я називаю "позитивчики". Він сам себе переконує, що все класно. Шахтар робить усе, щоб чемпіонат виграло Динамо. Кого б я порадив Ахметову на заміну Пушичу? Рінат Леонідович платить зарплату менеджерам, нехай вони й радять. Якби мені дали завдання знайти тренера для Шахтаря, то я б знайшов. Але я не хочу замість когось робити чужу роботу", – сказав Леоненко.
Нагадаємо, в останньому матчі календарного року Шахтар мінімально поступився Поліссю – 0:1 та закінчив першу половину УПЛ сезону-2024/25 на третьому місці, відстаючи від Динамо на 10 очок.