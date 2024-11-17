Цього мало: Леоненко оцінив гру Мудрика в матчі проти Грузії

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко оцінив гру вінгера Михайла Мудрика за національну команду у поєдинку зі збірною Грузії, наголосивши, на високому рівні потрібно відігравати більше, ніж два матчі.

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"Цього мало. Треба не два матчі на рівні відіграти, а трохи більше. Коли немає результату, то всі дуже погані. Те, що Мішка 70 пробіг, прострілив, а гравець Грузії забив – це добре, але мало. Про Мудрика стільки пишуть, що він самотужки перемоги має приносити", – заявив Леоненко.

Статистичні портали WhoScored та Sofascore виставили оцінки гравцям матчу Грузія – Україна, який відбувся 16 листопада в межах 5 туру Ліги націй.

Найвищу оцінку серед гравців збірної України від Sofascore отримав захисник Юхим Конопля, водночас WhoScored визнав найкращим у складі "синьо-жовтних" вінгера Михайла Мудрика – обидва отримали однакову оцінку 7,3.