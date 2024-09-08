Леоненко — про збірну України: Вони що, панками себе відчули?

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що гравці збірної України більше думають про свій зовнішній вигляд, ніж про футбол.

Своїми думками про гру національної команди у провальному поєдинку з Албанією Леоненко поділився в інтерв’ю Sport-express.ua.

"З кутового нам забили дурний м'яч. Ми теж такий забили, коли воротар албанців помилився. Конопля відзначився випадковим голом, бо моментів у нас не було. Після замін ударів у нас стало більше, але загрози вони не несли. У албанського воротаря не було таких сейвів, як у Трубіна. Що тільки албанці не робили, навіть п'ятками грали!

Але мені навіть розбирати цю гру нецікаво, тому що за 90 хвилин ми створили півтора моменти. У збірної України мені сподобалася лише зачіска Циганкова. Напевно, він заснув у перукарні. А може, відрощує собі дреди, як афроамериканці в НБА. Дивлюся, зараз у всіх футболістів скроні підстрижені, і це не тільки в нашої команди. Вони що, панками себе відчули?" — сказав Леоненко.