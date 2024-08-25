Леоненко — про Шахтар: Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що Шахтар у своєму нинішному стані не готовий грати в Лізі чемпіонів.

Таку думку одіозний експерт висловив у інтерв’ю Sport-express.ua.

" Я б так не сказав (що Різник не тягне рівень Трубіна – прим.). Грубих помилок у нього не бачу. Пропущені голи – це привози, пенальті та "дев'ятка". Воротар тут ні до чого. Це говорить про те, що у гравців Шахтаря немає класу. Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!" — сказав Леоненко.

У перших чотирьох турах УПЛ Шахтар набрав лише 6 очок. Команду Маріно Пушича переграли Полісся (0:1) та Олександрія (2:4). "Гірники" розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів 17 або 18 вересня. Суперники в основному етапі турніру стануть відомі на жеребкуванні, яке відбудеться 29 серпня.