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Леоненко — про Шахтар: Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!

Ігор Чернявський — 25 серпня, 19:40
Леоненко — про Шахтар: Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що Шахтар у своєму нинішному стані не готовий грати в Лізі чемпіонів.

Таку думку одіозний експерт висловив у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Я б так не сказав (що Різник не тягне рівень Трубіна – прим.). Грубих помилок у нього не бачу. Пропущені голи – це привози, пенальті та "дев'ятка". Воротар тут ні до чого. Це говорить про те, що у гравців Шахтаря немає класу. Як ви на***н збираєтеся грати в Лізі чемпіонів?!" — сказав Леоненко.

У перших чотирьох турах УПЛ Шахтар набрав лише 6 очок. Команду Маріно Пушича переграли Полісся (0:1) та Олександрія (2:4). "Гірники" розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів 17 або 18 вересня. Суперники в основному етапі турніру стануть відомі на жеребкуванні, яке відбудеться 29 серпня.

Віктор Леоненко Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Віктор Леоненко

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