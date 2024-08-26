Леоненко: Судаков взагалі слабкий, краще він уже не заграє

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко вважає, що Гергій Судаков уже більше не буде прогресувати.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Так Судаков взагалі слабкий, навіть у минулому сезоні. Я не вважаю, що він робить щось фантастичне, що коштує дуже багато грошей. Треба було його відразу в Наполі "втюхувати", коли 40 мільйонів пропонували. Таку суму ще можуть дати, якщо Судаков випадково з кимось зіграє добре в єврокубках. Тут його треба відразу продавати!

Напевно, у Шахтарі сподіваються на те, що він ще молодий і можна буде продати дорожче. Але я впевнений, що Судаков уже краще не заграє. Він нестабільний і навіть у чемпіонаті України не відзначається великою кількістю результативних дій. Та ж сама ситуація і з Шапаренком. Ігор Михайлович Суркіс хоче отримати за нього величезні гроші, а насправді він коштує 10-15 мільйонів", — сказав Леоненко.