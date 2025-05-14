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Леоненко розкритикував Динамо та Шахтар перед фіналом Кубку України

Олександр Булава — 14 травня 2025, 18:15
Леоненко розкритикував Динамо та Шахтар перед фіналом Кубку України
Віктор Леоненко
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Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко сумнівається, що київський клуб та донецький Шахтар зможуть показати якісну гру у фіналі Кубку України.

Цитує Леоненка Blik.

"Шахтар має стрибнути вище голови, щоб перемогти. А в кваліфікації єврокубків усім нашим командам робити нічого, адже ми втратили пряму путівку в групу. У Лізі чемпіонів слабких команд немає, тому Динамо точно у відборі буде мучитися. Гравці і тренери самі мріють, щоб сильний суперник дістався, щоб відмазка була.

У нас багато пишуть про "класичне", а за фактом, як завжди, буде півтора моменту за гру від обох команд. Ви подивіться, як Барселона і Реал грали! Виявляється, за рахунку 0:2 не треба здаватися. Сім голів на двох! Ось це я розумію майстерність, помилок практично не було.

Тому я чекаю від Шахтаря і Динамо якості та гідної гри. Нехай переможе сильніший. Головне, щоб суддя нічого не начудив. Для мене взагалі дико, коли суддя п’ять хвилин дивиться ВАР і ні*рена не бачить", – сказав Леоненко.

Матч розпочнеться о 18:30 на стадіоні "Центральний" у Житомирі. У відкритому доступі трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.

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Віктор Леоненко

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