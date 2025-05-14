Леоненко розкритикував Динамо та Шахтар перед фіналом Кубку України

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко сумнівається, що київський клуб та донецький Шахтар зможуть показати якісну гру у фіналі Кубку України.

Цитує Леоненка Blik.

"Шахтар має стрибнути вище голови, щоб перемогти. А в кваліфікації єврокубків усім нашим командам робити нічого, адже ми втратили пряму путівку в групу. У Лізі чемпіонів слабких команд немає, тому Динамо точно у відборі буде мучитися. Гравці і тренери самі мріють, щоб сильний суперник дістався, щоб відмазка була.

У нас багато пишуть про "класичне", а за фактом, як завжди, буде півтора моменту за гру від обох команд. Ви подивіться, як Барселона і Реал грали! Виявляється, за рахунку 0:2 не треба здаватися. Сім голів на двох! Ось це я розумію майстерність, помилок практично не було.

Тому я чекаю від Шахтаря і Динамо якості та гідної гри. Нехай переможе сильніший. Головне, щоб суддя нічого не начудив. Для мене взагалі дико, коли суддя п’ять хвилин дивиться ВАР і ні*рена не бачить", – сказав Леоненко.