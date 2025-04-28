Там мало бути 6:2, а не 2:2: Леоненко – про дербі Шахтаря з Динамо

Ексфорвард Динамо Віктор Леоненко вважає, що Динамо повинно було закривати матч з Шахтарем (2:2) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує Леоненка Blik.

Підопічні Олександра Шовковського мали вигравати з розгромним рахунком.

"Кожна команда зіграла по хорошому і огидному тайму. Для вболівальників, думаю, вийшла чудова гра.

Другий тайм Динамо зіграло по-чемпіонськи. Загнали Шахтар у штрафний і не відпускали. Там не 2:2 мало бути, а 6:2. Штанга, Ванат не влучив із чотирьох метрів, а то і з трьох. Для мене Динамо виграло цей матч, якщо виходити від другого тайму.

Після перерви на поле вийшли зовсім інші команди. Шахтар я взагалі не впізнав! Що Пушич там тренує?! Гравці "гірників" не знають куди бігти і що робити. З першої хвилини другого тайму Динамо заграло, як чемпіон України. Таке відчуття, що Шахтар удев’ятьох грав", – розповів Леоненко.