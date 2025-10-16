Вінгер Роми Суле визначився зі збірною

Футболіст Роми Матіас Суле офіційно заявив, що прагне виступати за національну збірну Аргентини, попри наявність подвійного громадянства.

Слова футболіста цитує II Messaggero.

22-річний вінгер має паспорти Аргентини та Італії, тож міг обирати, яку країну представляти на міжнародному рівні. Однак сам гравець чітко окреслив свою позицію.

"Я дуже вдячний Італії за увагу, але моя мета – грати за Аргентину. Продовжую працювати, щоб заслужити виклик у збірну якнайшвидше", – сказав Суле.

Матіас уже виступав за молодіжні збірні Аргентини, включно з командою U-23, але за національну команду поки не дебютував. Головний тренер Ліонель Скалоні уважно стежить за прогресом футболіста і не виключає його виклику в майбутньому.

У поточному сезоні Серії А Суле демонструє відмінну форму: за Рому він провів шість матчів, у яких забив три голи та віддав два асисти.

Раніше Рома цікавилася хавбеком Болоньї.