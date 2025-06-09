Гасперіні просить Рому придбати двох форвардів

Новопризначений наставник Роми Джан П'єро Гасперіні попросив керівництво "вовків" придбати двох нападників – Лоренцо Лукку і Ніколу Крстовіча.

Про це інформує видання Voce Gialloross.

Лоренцо Лукка та Нікола Крстовіч представляють Удінезе та Лечче відповідно. Головний тренер Роми чудово знає можливості обох гравців за їх виступами у Серії А. Лукка у цьому сезоні відзначився 12 голами, а Крстовіч забив на один гол менше.

Окрім цього, Гасперіні оцінить відповідність до його вимог Довбика, Шомурудова та Абрахама. За інформацією видання, українець хоче залишитися у Римі і довести свою "профпридатність" новому тренеру.

Раніше з’явилася інформація про те, що Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні флангового захисника Роми Анхеліньо.